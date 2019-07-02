В Ярославской области неправильно производили молоко

СЕГОДНЯ 16:05 2019-07-02T16:05:11+03:00

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Ярославский Россельхознадзор выявил нарушения на производстве молока и молочных продуктов. Внеплановая проверка прошла на одном из предприятий в июне. Инспектор обнаружил неправильное хранение поддонов и пластиковых ящиков, а также готовой молочной продукции в холодильниках. В помещениях на полу и стенах отсутствовала керамическая плитка, а на потолке виднелась ржавчина, частицы которой могли попасть в молоко.

- За нарушение установленных требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Ярославской области.

По окончании проверки изготовителю молочной продукции было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU