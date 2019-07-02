Ярославцам рассказали, чем может быть опасно катание на лошадях

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-02T15:58:22+03:00

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Одним из привычных развлечений в Ярославле является катание детей на лошадях. Свои услуги местные коневоды предлагают в парках, а иногда даже во дворах многоэтажек. Но оказывается, иногда это может быть опасно.

При тесном контакте человека с лошадью могут передаться такие опасные заболевания, как сибирская язва, бешенство, стригущий лишай. Поэтому организаторы катаний обязаны иметь при себе ветеринарные сопроводительные документы – справки и сертификаты. Должны быть проведены все необходимые исследования животного, доказывающее, что оно безопасно.

- Если у предпринимателя не оформлен ветеринарный сопроводительный документ, то ему грозит денежный штраф по статье «Перемещение сельскохозяйственных животных» в данном случае в коммерческих целях. Для физического лица штраф установлен в размере от 3000 до 5000 тысяч рублей. Для предпринимателей и юридических лиц штрафы выше, - рассказал главный специалист отдела государственного ветеринарного надзора департамента ветеринарии Ярославской области Владислав Доценко. Люди, которые работают с лошадьми, должны быть подготовлены. Животному нужно привыкнуть к человеку, чтобы не возникло травмоопасных ситуаций. Для такой деятельности выбираются лошади с мягким и мирным характером.

ИСТОЧНИК KP.RU