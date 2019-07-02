В Ярославской области сельскохозяйственные поля проверяют с помощью квадрокоптера

СЕГОДНЯ 15:29 2019-07-02T15:29:08+03:00

Земли заросли кустарниками, что может повлечь для собственников административный штраф. Фото: Правительство Ярославской области

Во время рейда был проведен осмотр девяти земельных участков общей площадью более 200 гектаров

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В Первомайском районе Ярославской области сотрудники Россельхознадзора совместно с администрацией района провели проверку по факту эксплуатации земель сельскохозяйственного назначения. Проверка проводилась на полях, расположенных в районе деревень Азарино, Инюшино, Ефимьево.

– Сегодня вопросу повышения эффективности использования земли в регионе уделяется огромное внимание, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Земля должна эксплуатироваться на основании правоустанавливающих документов.

За качеством использования полей эксперты смотрели с воздуха. С помощью квадрокоптера был проведен осмотр девяти земельных участков общей площадью более 200 гектаров. Установлено, что земли заросли кустарниками, что может повлечь для собственников административный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU