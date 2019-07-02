В Ярославле повысили зарплаты водителям трамваев и троллейбусов
С 1 июля прибавка составила 20%
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В Ярославле повысили зарплаты водителям трамваев и троллейбусов. С 1 июля прибавка составила 20%.
- Вскоре повышения зарплаты могут ожидать и остальные категории рабочих, далее – инженерно-технический состав предприятия, - сообщил руководитель предприятия «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев.
Напомним, предприятие строит планы по продлению трамвайных и троллейбусных маршрутов. Например, троллейбусы №7 и 8 хотят продлить до 15 микрорайона, а трамваи – до Красной площади и театра Волкова.
ИСТОЧНИК KP.RU