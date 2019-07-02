Двое ярославцев фиктивно прописывали в своих квартирах иностранных граждан
На предприимчивых жителей Ленинского района возбудили уголовные дела
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В Ярославле 36-летний житель Ленинского района фиктивно зарегистрировал в своей квартире четверых иностранных граждан.
– Полицейскими установлено, что они были зарегистрированы без намерения проживать в данном помещении, – сообщили в ведомстве.
Еще одна похожая история произошла произошла в том же районе. Хозяйка квартиры ради собственной выгоды прописала четверых мигрантов.
В обоих случаях были возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».
ИСТОЧНИК KP.RU