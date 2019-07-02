2019-07-02T12:54:44+03:00
Происшествия

Двое ярославцев фиктивно прописывали в своих квартирах иностранных граждан

На предприимчивых жителей Ленинского района возбудили уголовные дела
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле 36-летний житель Ленинского района фиктивно зарегистрировал в своей квартире четверых иностранных граждан.

– Полицейскими установлено, что они были зарегистрированы без намерения проживать в данном помещении, – сообщили в ведомстве.

Еще одна похожая история произошла произошла в том же районе. Хозяйка квартиры ради собственной выгоды прописала четверых мигрантов.

В обоих случаях были возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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