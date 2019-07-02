2019-07-02T11:05:52+03:00
Общество

Ярославцу пришлось оплатить 54 дорожных штрафа под угрозой лишения прав

Общая сумма задолженности составляла более 50 тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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Должника лишили возможности управлять транспортным средством. Фото: пресс-служба УФССП по Ярославской области.Должника лишили возможности управлять транспортным средством. Фото: пресс-служба УФССП по Ярославской области.
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В Ярославле судебные приставы добились от должника погашения задолженности благодаря ограничению на право управления автомобилем. Горе-гонщик накопил 54 штрафа за нарушения правил дорожного движения.

- Общая сумма задолженности составила свыше 50 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе УФССП по Ярославской области. - В добровольном порядке оплатить долг гражданин не спешил.

Пристав решил применить меры принудительного характера. Должника лишили возможности управлять транспортным средством. Мера подействовала на мужчину и он погасил долг в полном объёме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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