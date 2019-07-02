Ярославцу пришлось оплатить 54 дорожных штрафа под угрозой лишения прав
Общая сумма задолженности составляла более 50 тысяч рублей
Должника лишили возможности управлять транспортным средством. Фото: пресс-служба УФССП по Ярославской области.
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В Ярославле судебные приставы добились от должника погашения задолженности благодаря ограничению на право управления автомобилем. Горе-гонщик накопил 54 штрафа за нарушения правил дорожного движения.
- Общая сумма задолженности составила свыше 50 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе УФССП по Ярославской области. - В добровольном порядке оплатить долг гражданин не спешил.
Пристав решил применить меры принудительного характера. Должника лишили возможности управлять транспортным средством. Мера подействовала на мужчину и он погасил долг в полном объёме.
ИСТОЧНИК KP.RU