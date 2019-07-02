В Рыбинске во время ремонта дороги на дамбе-шлюз изменится расписание автобусов

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-02T10:59:38+03:00

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С 15 по 28 июля в Рыбинске в связи с ремонтом плотины на автомобильной дороге по дамбе-шлюз будет приостановлено движение транспорта. В этот период машины будут попадать на левобережную часть города через 7-й километр. Пешеходы смогут передвигаться по дамбе-шлюз.

На этот период изменится схема движения автобусов № 16-т и 36-т, 16-э и 101. Маршрут автобуса №14 временно закроется.

Автобусы № 16-т и 36-т будут отходить от остановки «Троллейбусный парк» по Гражданской улице, улице Серова, проспекту Ленина, Крестовой улице, улице Луначарского, мимо железнодорожного вокзала, по улице Луначарского, Герцена, Бульварной, улице Коллективизации, проезжая Пошехонский тракт, дамбу ГЭС, улицу Рокоссовского, Шекснинское шоссе, улицу Целинную. В обратную сторону автобус не будет заезжать на железнодорожный вокзал по улице Герцена, улице Луначарского и Крестовой улице. Все остановки по данному маршруту от Троллейбусного парка до Бульварной улицы будут действовать. От Бульварной до Рокоссовского автобус будет следовать без остановок, а от улицы Рокоссовского снова с остановками. Конечная остановка маршрута – «Левый берег».

Автобусы № 16-э отправятся от железнодорожного вокзала по улице Луначарского, Бульварной улице, улице Коллективизации, Пошехонскому тракту, дамбе ГЭС, улице Рокоссовского, Шекснинскому шоссе, улице Целинной.

На данном маршруте введутся остановки «Сенной рынок» и «Бульварная улица». Далее от Бульварной улицы до улицы Рокоссовского автобус будет следовать без остановок. От улицы Рокоссовского – с остановками. Конечная остановка – «Левый берег». В обратную сторону автобус поедет этим же маршрутом.

Автобусы № 101, следующие по маршруту «Рыбинск – поселок Каменники» будут следовать от железнодорожного вокзала по улице Пушкина, улице Герцена, Бульварной улице, улице Коллективизации, Пошехонскому тракту, дамбе ГЭС, Шекснинскому шоссе, улице Целинной и далее по маршруту. На маршруте вводится остановка «Бульварная улица». В обратную сторону этим же маршрутом.

ИСТОЧНИК KP.RU