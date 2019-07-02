В Ярославле 70-летняя бабушка на иномарке устроила ДТП с пострадавшими
Ранним утром на проспекте Ленина произошла серьезная авария
В больницу была доставлена молодая пассажирка "Соляриса"Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Утром 2 июля в Ярославле произошло ДТП. Около 6:17 на проспекте Ленина столкнулись две иномарки. Возле дома № 30 дорогу не поделили «Фиат» и «Хендай Солярис». За рулем итальянской иномарки находилась 70-летняя женщина. Корейцем управлял 50-летний мужчина.
-В результате столкновения пострадала 24-летняя пассажирка «Хендай», девушка была доставлена в больницу на «скорой», нуждается в амбулаторном лечении, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ярославского УМВД.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют, кто виноват в произошедшем. На месте работали медики, спасатели и ДПС
ИСТОЧНИК KP.RU