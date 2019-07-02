2019-07-02T10:53:32+03:00
Происшествия

В Ярославле 70-летняя бабушка на иномарке устроила ДТП с пострадавшими

Ранним утром на проспекте Ленина произошла серьезная авария
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
В больницу была доставлена молодая пассажирка "Соляриса"В больницу была доставлена молодая пассажирка "Соляриса"Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:

Утром 2 июля в Ярославле произошло ДТП. Около 6:17 на проспекте Ленина столкнулись две иномарки. Возле дома № 30 дорогу не поделили «Фиат» и «Хендай Солярис». За рулем итальянской иномарки находилась 70-летняя женщина. Корейцем управлял 50-летний мужчина.

-В результате столкновения пострадала 24-летняя пассажирка «Хендай», девушка была доставлена в больницу на «скорой», нуждается в амбулаторном лечении, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ярославского УМВД.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют, кто виноват в произошедшем. На месте работали медики, спасатели и ДПС

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ярославцу пришлось оплатить 54 дорожных штрафа под угрозой лишения прав
В Рыбинске во время ремонта дороги на дамбе-шлюз изменится расписание автобусов
Делал печенье с гашишным маслом: в Ярославле задержали наркобарона, который создал интернет-магазин
На Полушкиной Роще в Ярославле легковушка вылетела на остановку
Ярославец украл у собутыльника куртку, планшет и банковские карты
В Ярославской области предложили ввести пятидневку для всех классов
Обманутых дольщиков больше не будет: с 1 июля изменились правила долевого строительства
В Ярославской области в придорожной канаве нашли труп мужчины
Ярославец получил полмиллиона за изобретение театрального вагончика
В Угличском районе проверят на безопасность мусорный полигон
Ярославцы устроили пенную вечеринку в фонтане перед торговым центром
В Ярославле «Балтика» обсудила регулирование отрасли с бизнес-омбудсменами регионов России
На кинофестиваль в Ярославль приедут звезды российского кино
Ярославцам запретили купаться на городском пляже в Дзержинском районе