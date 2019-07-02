Делал печенье с гашишным маслом: в Ярославле задержали наркобарона, который создал интернет-магазин

СЕГОДНЯ 10:14 2019-07-02T10:14:08+03:00

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Ярославская полиция задержала 37-летнего мужчину, который создал интернет-магазин по продаже наркотиков. Он продавал их бесконтактным образом – с помощью закладок. Ярославец сам выращивал растения конопли, а затем готовил из них конечный продукт.

В частном доме наркобарона обнаружили 179 растений конопли, высушенные растения и оборудование, на котором все это производилось, а также 2 кг высушенной конопли, почти 1 кг марихуаны и около 100 грамм гашишного масла, которое подозреваемый использовал для приготовления печенья.

Местный житель официально нигде не работал и к уголовной ответственности раньше не привлекался.

Возбуждено уголовное дело.

– Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU