На Полушкиной Роще в Ярославле легковушка вылетела на остановку
На месте работают сотрудники ГИБДД
На Полушкиной Роще в Ярославле легковушка вылетела на остановку. Фото: «Автопортал 76.ru» в «ВКонтакте».
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В Ярославле на улице Полушкина Роща 2 июля случилось ДТП. Около 8 часов утра здесь столкнулись легковые автомобили «Лада Икс Рей» и «Субару». От удара отечественное авто выскочило на остановку общественного транспорта.
- «Субару» в кювете за остановкой, - пишут в группе «Автопортал 76.ru» в «ВКонтакте».
По предварительной информации, пострадавших нет. Движение в месте аварии не затруднено.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, информация уточняется.
Очевидцы сообщают, что вторая машина улетела в кювет за остановкой. Фото: «Автопортал 76.ru» в «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU