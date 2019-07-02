СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-02T09:54:25+03:00

На Полушкиной Роще в Ярославле легковушка вылетела на остановку. Фото: «Автопортал 76.ru» в «ВКонтакте».

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В Ярославле на улице Полушкина Роща 2 июля случилось ДТП. Около 8 часов утра здесь столкнулись легковые автомобили «Лада Икс Рей» и «Субару». От удара отечественное авто выскочило на остановку общественного транспорта.

- «Субару» в кювете за остановкой, - пишут в группе «Автопортал 76.ru» в «ВКонтакте».

По предварительной информации, пострадавших нет. Движение в месте аварии не затруднено.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, информация уточняется.

Очевидцы сообщают, что вторая машина улетела в кювет за остановкой. Фото: «Автопортал 76.ru» в «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU