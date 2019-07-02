2019-07-02T09:32:45+03:00
Происшествия

Ярославец украл у собутыльника куртку, планшет и банковские карты

Полиция нашла вора-рецидивиста и возбудила уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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В апреле 2018 года 30-летний житель Ярославля, недавно освободившийся из мест заключения, выпивал со своими приятелями на улице Жукова. Когда один из знакомых уснул, мужчина украл у него куртку, планшет, банковские карты с деньгами и ушел. Сумма ущерба составила 11,5 тысяч рублей.

Не теряя времени, преступник решил потратить деньги с карт. Он ходил по магазинам Ленинского района и совершал покупки на суммы менее 1 тысячи рублей, чтобы не вводить пин-код. Так он потратил более 9,5 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело.

– Преступник установлен сотрудниками ОУР ОМВД России по Ленинскому городскому району, – сообщили в прокуратуре Ярославской области. – Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд города Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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