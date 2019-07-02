Обманутых дольщиков больше не будет: с 1 июля изменились правила долевого строительства

СЕГОДНЯ 08:38 2019-07-02T08:38:48+03:00

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С 1 июля изменилось федеральное законодательство, в котором прописаны правила долевого строительства. Теперь застройщики должны проводить все сделки по продаже строящегося жилья через посредников в лице финансовых организаций. Деньги дольщиков будут аккумулироваться в банках на эскроу-счетах. Получить средства строительная компания сможет только после того, как сдаст дом в эксплуатацию. Строительство же может вестись только за счет собственных средств застройщика или банковских кредитов.

– Эти изменения направлены на защиту прав участников долевого строительства и должны свести к нулю такое понятие, как «обманутые дольщики». Граждане смогут вернуть деньги, если фирма не закончила строительство объекта, – пояснил цель изменений заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.

При этом закон позволяет достроить дома по старой схеме, то есть с привлечением средств дольщиков, тем застройщикам, которые смогут до 1 октября подтвердить 30-процентную готовность строящегося дома и 10-процентное закрытие договоров долевого участия. В Ярославской области на данный момент подано 43 заявления от строительных компаний, с просьбой разрешить воспользоваться этим правом.

ИСТОЧНИК KP.RU