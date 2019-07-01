СЕГОДНЯ 22:37 2019-07-01T22:37:04+03:00

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В Ярославской области в придорожной канаве нашли труп мужчины. Происшествие случилось 1 июля в Некрасовском районе. Тело плавало в водоеме у дороги Некрасовское-Черная Заводь. Погибшим оказался местный 54-летний житель. В поселке Некрасовское считают, что мужчину избили и бросили в канаву, где он и умер. Однако правоохранители говорят, что не обнаружили на теле внешних признаков насильственной смерти.

- По факту произошедшего Ярославским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка. Следователем произведен осмотр места происшествия, тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, - сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Напомним, в Тутаеве Ярославской области уже две недели ищут пропавшую 29-летнюю женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU