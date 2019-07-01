2019-07-01T21:40:10+03:00
Общество

Ярославец получил полмиллиона за изобретение театрального вагончика

Александр Соломатин победил в конкурсе на форуме «Таврида»
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Александр Соломатин. Фото предоставлено организаторами конкурса.Александр Соломатин. Фото предоставлено организаторами конкурса.
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Житель Ярославской области 24-лений Александр Соломатин стал победителем грантового конкурса на форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида 5.0». Он покорил жюри идеей создания передвижного театрального балагана.

- Это передвижной театральный вагончик, который превращается в сцену под открытым небом, - рассказал о задумке Александр.

Теперь он получит 500 тысяч на реализацию задумки. Победитель уверен, этих денег ему хватит.

Александр живет в Ростове Великом. Он закончил ярославский театральный институт, работает режиссером массовых представлений в театре Ростова Великого. Именно в своем городе Соломатин и намерен создать передвижную театральную сцену. С одной стороны, она даст новые возможности для самореализации творческой молодежи Ростова. С другой стороны, у жителей и туристов появится новое развлечение в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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