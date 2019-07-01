В Угличском районе проверят на безопасность мусорный полигон

СЕГОДНЯ 20:36 2019-07-01T20:36:20+03:00

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В Угличском районе Ярославской области проверят на экологическую безопасность мусорный полигон. С жалобами на состояние свалки в правительство обратились жители района. Люди обеспокоены, что из-за обилия дождей грязь с полигона попадет в почву и воду.

- В настоящий момент на полигоне используют систему рециркуляции фильтрата, что позволяет возвращать жидкость на тело полигона, - рассказал начальник отдела организации деятельности по обращению с ТБО департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. – Таким образом, ускоряется процесс разложения отходов, а также предотвращается попадание сточных вод в окружающую среду.

Между тем, проверки здесь проходят регулярно. Последняя состоялась 19 апреля. В ходе исследования признаков попадания стоков в расположенные рядом реку Улейму и Селивановский ручей обнаружено не было.

Также в правительстве сообщили, что сейчас идет модернизация этого объекта. уже оборудован контрольно-пропускной пункт, автовесовая, дезинфекционный барьер, завершено строительство подъездных путей и площадок для легкового и грузового транспорта, в том числе противопожарного проезда. Готовятся к установке очистные сооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU