2019-07-01T17:48:12+03:00
Экономика

В Ярославле «Балтика» обсудила регулирование отрасли с бизнес-омбудсменами регионов России

В Ярославле при поддержке правительства Ярославской области прошло VII Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей
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В Ярославле прошло VII межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателейВ Ярославле прошло VII межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей
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На форуме обсудили федеральный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», ход реформы контрольно-надзорной деятельности, затраты бизнеса на исполнение обязательных требований государства, а также ожидания по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. В форуме участвовали представители Минэкономразвития, бизнес-омбудсмена при Президенте РФ, общественных организаций предпринимателей, органов законодательной и исполнительной власти региона, малого и среднего бизнеса.

Управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе Центр компании «Балтика» Светлана Воронина подчеркнула: Союз российских пивоваров и компания «Балтика» проводят регулярный мониторинг законодательных изменений. Среди наиболее популярных инициатив региональных органов власти по регулированию пивного рынка – запрет на продажу алкоголя в многоквартирных домах, ограничение по времени продажи, расстоянию и в так называемые «трезвые дни». Под такие запреты могут попадать до 85% торговых объектов.

Однако практика показывает, что такие ограничения не достигают цели. Ужесточение регулирования той или иной отрасли в отрыве от мер по созданию благоприятной бизнес-среды, как правило, влияет только на участников рынка, действующих в правовом поле. При этом потребитель, лишаясь возможности приобретать алкоголь легально, покупает продукцию сомнительного качества у нелегальных продавцов. Разумной альтернативой новым ограничениям «Балтика» видит усиление контроля при проведении качественной оценки воздействия законодательных инициатив, а также точечную работу с нарушителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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