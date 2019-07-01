На кинофестиваль в Ярославль приедут звезды российского кино

СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-01T16:54:57+03:00

Посетить мероприятие можно будет с 7 по 13 июля

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В Ярославле в третий раз пройдет Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи».

7 июля состоится торжественное открытие, на котором выступят группа "СПЛИН", Юлия Савичева и Максим Леонидов. В 15 часов у КЗЦ Миллениум запланирован флешмоб «Быть», а уже в 16 часам по красной дорожке фестиваля пройдут такие знаменитые гости, как Кристина Асмус, Александр Робак, Анна Ардова, Павел Трубинер, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Андрей Чадов и Сергей Шакуров.

С 8 по 11 июля в ТРЦ Аура пройдут конкурсные кинопоказы, которые все желающие смогут посетить бесплатно. В этом году участие в фестивале принимают 23 страны мира.

- Основной целью кинофестиваля является популяризация кинофильмов, которые несут главную идею – целомудрия, любви и верности в семейных отношениях. Кинофестиваль состоит не только из кинопоказов, но также масштабной культурной и деловой программы, - отметили в пресс-центре мероприятия.

В рамках кинофестиваля впервые состоится Всероссийский слет Детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации при участии более 500 делегатов из 75 регионов России. Помимо этого пройдет научно-практическая конференция на тему «Семья и культура в цифровой реальности», а также социальные акции и творческие встречи. Состоится показ спектакля «Маленькие трагедии» и премьера спектакля «Чайка».

ИСТОЧНИК KP.RU