В Ярославской области опрокинулся и перевернулся «Мерседес»

СЕГОДНЯ 15:41 2019-07-01T15:42:43+03:00

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1 июля около 8.30 на 37 километре дороги «Ярославль–Углич» в Большесельском районе «Мерседес» съехал в кювет и опрокинулся. За рулем иномарки была 45-летняя женщина. Она получила многочисленные травмы и была госпитализирована. На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, скорая помощь и МЧС.

– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе МЧС.

В выходные еще одна иномарка вылетела в кювет. Это произошло в Переславском районе. Водитель получил травмы, а 13-летняя пассажирка сломала нос.

ИСТОЧНИК KP.RU