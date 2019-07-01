В Ярославской области опрокинулся и перевернулся «Мерседес»
Женщина-водитель доставлена в больницу
ФОТО: УМВД России по Ярославской области
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1 июля около 8.30 на 37 километре дороги «Ярославль–Углич» в Большесельском районе «Мерседес» съехал в кювет и опрокинулся. За рулем иномарки была 45-летняя женщина. Она получила многочисленные травмы и была госпитализирована. На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, скорая помощь и МЧС.
– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе МЧС.
В выходные еще одна иномарка вылетела в кювет. Это произошло в Переславском районе. Водитель получил травмы, а 13-летняя пассажирка сломала нос.
ИСТОЧНИК KP.RU