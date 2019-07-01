В Ярославле отпраздновали 269-летие первого русского театра имени Фёдора Волкова

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-01T15:00:01+03:00

В праздничной программе были стихи, сцены из спектаклей и вокальные номера, посвященные театру

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В Ярославле 29 июня прошло празднование дня рождения Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова. В этом году театру исполнилось 269 лет. В честь праздника на сцене Волковского состоялась премьера нового спектакля Евгения Марчелли «Восемь любящих женщин».

- В рамках торжественного мероприятия, которое прошло у памятника Федору Волкову, студенты Ярославского театрального института принесли клятву на верность театру. Она должна стать новой традицией в ярославском театральном обществе, - рассказали в пресс-службе правительства Ярославской области. - Кроме того, почетные гости праздничного мероприятия, ярославские деятели театра и искусств оставили свои пожелания в специальном альбоме, который до конца года будет путешествовать по всем театрам области.

Свои поздравления Волковскому выразили многие театры региона. Во время праздника самым преданным зрителям были вручены памятные подарки от ярославских театров, а также пригласительные на спектакли нового сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU