Экстренное предупреждение: в Ярославле снова будет гроза и сильный ветер
Синоптики советуют быть осторожнее и не ходить под деревьями
Из-за сильного ветра возможны обрывы ЛЭПФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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2 июля в Ярославской области снова ухудшится погода. По всему региону ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.
ЦГМС предупреждает, что могут случиться обрывы линий электропередач и линий связи, возможны падения деревьев, нарушения в системе ЖКХ, а также обрушения крыш и слабых конструкций. Также возможны ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ.
Будьте осторожны при выходе на улицу и не забывайте зонтик.
Во время грозы лучше оставайтесь дома.
ИСТОЧНИК KP.RU