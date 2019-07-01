Экстренное предупреждение: в Ярославле снова будет гроза и сильный ветер

СЕГОДНЯ 14:28 2019-07-01T14:28:49+03:00

Синоптики советуют быть осторожнее и не ходить под деревьями

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2 июля в Ярославской области снова ухудшится погода. По всему региону ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

ЦГМС предупреждает, что могут случиться обрывы линий электропередач и линий связи, возможны падения деревьев, нарушения в системе ЖКХ, а также обрушения крыш и слабых конструкций. Также возможны ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ.

Будьте осторожны при выходе на улицу и не забывайте зонтик.

Во время грозы лучше оставайтесь дома.

ИСТОЧНИК KP.RU