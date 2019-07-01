2019-07-01T14:04:35+03:00
Общество

Жара вернется в Ярославль в середине июля

А пока нам придется пережить температурные качели
Виктория Чигилейчик
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Жара вернется в Ярославль в середине июля.Жара вернется в Ярославль в середине июля.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В последние дни июня погода перебросила ярославцев из лета в климатические условия начала октября. Сумеет ли июль вернуть тепло? Как сообщают синоптики, этого нам еще придется подождать.

- В центре России в начале месяца погода будет неустойчивой – волны тепла и холода, сменяя друг друга, не дадут столбикам термометров подняться выше климатической нормы. Затем природа начнет реализовывать жаркий сценарий. В конце второй – начале третьей декады аномалия может достигать 3-4 градусов, - сообщили в центре погоды «Фобос».

Умеренное потепление в начале этой недели до +21°C сменится очередным понижением температуры до 8 градусов с высокой вероятностью частых дождей. Среднесуточная температура воздуха в первой половине июля с трудом будет соответствовать норме климата месяца. По предварительным прогнозам, в Ярославле затянется неустойчивая погода на всю первую декаду месяца. Затем можно рассчитывать на возвращение жары. В середине июля температура почти на 4° превысит норму – столбик термометра может достичь +30°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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