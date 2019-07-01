В Тутаеве уже две недели ищут 29-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-01T12:36:57+03:00

Ее местонахождение до сих пор не установлено

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В Ярославской области ищут пропавшую девушку. 17 июня 29-летняя Мария Коршунова ушла из дома в городе Тутаев. Пропавшая может быть дезориентирована.

Приметы девушки: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, волосы русые до плеч, зеленые глаза.

Мария была одета в розовую спортивную кофту и серые штаны, на ногах – белые кроссовки. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей или видел ее после 17 июня, просим сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 (с сотового) – полиция, 8-910-964-08-38 – горячая линия "ЯрСпаса".

ИСТОЧНИК KP.RU