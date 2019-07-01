2019-07-01T12:16:43+03:00
Происшествия

Житель Ярославской области не нашел денег на такси и украл велосипед, чтобы поехать к другу

Хозяин «железного коня» обратился в полицию
Екатерина РЯБЦЕВА
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Не оставляйте свои велосипеды в подъездахНе оставляйте свои велосипеды в подъездахФото: Роман РЫЖИКОВ
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В Рыбинске 18-летний парень был в гостях в одном из домов на улице Расторгуева. Оттуда он ушел поздно ночью, а денег на такси не было. Тут-то молодой человек и заметил велосипед, оставленный на лестничной площадке. Он сорвал тросик, которым крепился «железный конь» и поехал к другому приятелю.

Обнаружив пропажу, хозяин велосипеда обратился в полицию. Сумма ущерба составила около 6,5 тысяч рублей.

– Следственным управлением МУ МВД России « Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ, – сообщили в ведомстве.

Идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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