Житель Ярославской области не нашел денег на такси и украл велосипед, чтобы поехать к другу
Хозяин «железного коня» обратился в полицию
Не оставляйте свои велосипеды в подъездахФото: Роман РЫЖИКОВ
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В Рыбинске 18-летний парень был в гостях в одном из домов на улице Расторгуева. Оттуда он ушел поздно ночью, а денег на такси не было. Тут-то молодой человек и заметил велосипед, оставленный на лестничной площадке. Он сорвал тросик, которым крепился «железный конь» и поехал к другому приятелю.
Обнаружив пропажу, хозяин велосипеда обратился в полицию. Сумма ущерба составила около 6,5 тысяч рублей.
– Следственным управлением МУ МВД России « Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ, – сообщили в ведомстве.
Идет следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU