2019-07-01T11:20:41+03:00
Общество

Возле Московского проспекта в Ярославле на дорогу свалилось огромное дерево

Съезд с проспекта на улицу Ямскую загорожен стволом
Роман РЫЖИКОВ
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Съезд с Московского проспекта по улице Базарной перегородило упавшее деревоСъезд с Московского проспекта по улице Базарной перегородило упавшее деревоФото: Роман РЫЖИКОВ
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В Ярославле прямо на проезжую часть рухнуло дерево. Ствол полностью перекрыл проезд по улице Базарной от Московского проспекта. На месте работают специалисты Горзеленхозстроя, рабочие регулируют движение, чтобы водители с проспекта не свернули в тупик.

По предварительной информации, в результате падения дерева никто не пострадал. Кроме того, линии электропередач остались не задеты. Последствия ЧП обещают устранить в течение дня

Жители близлежащего дома могут только выехать из двора, а въехать уже не получится - движение одностороннее Фото: Роман РЫЖИКОВ

Жители близлежащего дома могут только выехать из двора, а въехать уже не получится - движение одностороннееФото: Роман РЫЖИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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