Возле Московского проспекта в Ярославле на дорогу свалилось огромное дерево
Съезд с проспекта на улицу Ямскую загорожен стволом
Съезд с Московского проспекта по улице Базарной перегородило упавшее деревоФото: Роман РЫЖИКОВ
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В Ярославле прямо на проезжую часть рухнуло дерево. Ствол полностью перекрыл проезд по улице Базарной от Московского проспекта. На месте работают специалисты Горзеленхозстроя, рабочие регулируют движение, чтобы водители с проспекта не свернули в тупик.
По предварительной информации, в результате падения дерева никто не пострадал. Кроме того, линии электропередач остались не задеты. Последствия ЧП обещают устранить в течение дня
Жители близлежащего дома могут только выехать из двора, а въехать уже не получится - движение одностороннееФото: Роман РЫЖИКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU