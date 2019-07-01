19-летний ярославец угнал у собутыльника машину и попал в ДТП

СЕГОДНЯ 10:42 2019-07-01T10:42:12+03:00

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В полицию позвонил мужчина и рассказал, что у него угнали машину. ВАЗ-2107 пропал именно тогда, когда водитель «классики» отдыхал на природе.

Полицейские нашли угонщика. Им оказался 19-летний ранее судимый парень, который на момент преступления нигде не работал.

Он рассказал, что выпивал вместе с хозяином автомобиля, а потом просто взял ключи и поехал, чтобы купить еще горячительного. В дороге преступник попал в ДТП и опрокинул машину. К счастью, никто не пострадал.

Было возбуждено уголовное дело. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU