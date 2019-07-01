2019-07-01T10:29:33+03:00
Общество

В Ярославле ради парковочных мест спилили деревья на проспекте Дзержинского

Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле спилили несколько деревьев на проспекте Дзержинского. Это вызвало негодование у части жителей и общественников. 1 июля ситуацию обсудили на общегородском совещании в мэрии. Руководитель «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярослав Овчаров пояснил, что насаждения убрали ради обустройства парковочных карманов. А вместо спиленных деревьев посадят новые.

- Если у нас еще где-то есть подобная ситуация, с общественностью нужно отрабатывать, чтобы информация доходила достоверная. Если спилено дерево, то вместо него будет высажено, например, два дерева, - прокомментировал мэр Владимир Волков.

Напомним, также на общегородском совещании также озвучили планы по продлению в Ярославле маршрутов троллейбусов и трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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