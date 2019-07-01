Сначала худела, потом – разоблачала мошенников: жительницу Рыбинска обманули почти на 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-01T09:48:56+03:00

Жительницу Рыбинска мошенники обманули более чем на 1 миллион 700 тысяч рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась 40-летняя местная жительница. Она рассказала, что ранее приобрела через интернет препарат для похудения, стоимостью 4 тысячи рублей. Препарат ей не помог, поэтому она его больше не заказывала.

Но недавно ей по телефону позвонил неизвестный мужчина, представившейся следователем из Москвы и рассказал, что он расследует уголовное дело по продаже данного препарата и якобы заявительнице положена очень большая денежная компенсация.

Сначала ей предложили оплатить госпошлину 5 тысяч рублей, затем попросили написать заявление в суд на возмещение морального вреда. После этого поступил звонок от человека, который представился адвокатом и сообщил, что нужны деньги для суда 600 тысяч рублей, которые потом будут заявительнице возвращены.

Затем «адвокат» спросил, какую услугу по доставке денег она выберет - инкассаторскую машину, либо перевод на банковскую карту. После «выбора» доставки инкассаторской машиной последовало предложение перевести еще денежные средства в сумме 160 и 480 тысяч рублей.

- Далее поступил еще один звонок о том, что у машины (с денежными средствами) проблемы и срочно нужно еще 1 млн рублей. Денежные средства, часть которых заявительница и ее супруг получили в кредит, заняли у знакомых, она переводила в течение двух недель.

Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона 700 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU