Обошлось без жертв и повреждений: в Ярославле затопило производственный цех Шинного завода

СЕГОДНЯ 09:40 2019-07-01T09:40:06+03:00

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В воскресенье, 30 июня, на Ярославском шинном заводе немного подтопило один из четырех производственных цехов.

Пресс-служба предприятия опровергла появившиеся в СМИ слухи о том, что водные потоки повредили станки и электропроводку. Затопление было легкое и незначительное, никаких последствий и жертв не было.

– Во время и после ЧП работа на Шинном заводе не была приостановлена: все работают в штатном режиме, – рассказали на предприятии.

Причина потопа пока неизвестна, специалисты устанавливают ее.

ИСТОЧНИК KP.RU