Обошлось без жертв и повреждений: в Ярославле затопило производственный цех Шинного завода
Причина потопа пока устанавливается
Специалисты продолжили работать в штатном режимеФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В воскресенье, 30 июня, на Ярославском шинном заводе немного подтопило один из четырех производственных цехов.
Пресс-служба предприятия опровергла появившиеся в СМИ слухи о том, что водные потоки повредили станки и электропроводку. Затопление было легкое и незначительное, никаких последствий и жертв не было.
– Во время и после ЧП работа на Шинном заводе не была приостановлена: все работают в штатном режиме, – рассказали на предприятии.
Причина потопа пока неизвестна, специалисты устанавливают ее.
ИСТОЧНИК KP.RU