Смертельный съезд в кювет: в Ярославской области «УАЗ» попал в ДТП

СЕГОДНЯ 09:13 2019-07-01T09:13:16+03:00

В Ростовском районе "УАЗ" съехал в кювет, пострадавший пассажир машины скончался в больнице от полученных травм. Фото ГУ МЧС по ЯО

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В выходные в Ярославской области случилось несколько дорожно-транспортных аварий с пострадавшими. Так, около 17 часов 30 минут в поселке Поречье-Рыбное Ростовского района в аварию попал «УАЗ». По предварительной информации 67-летний мужчина, находившийся за рулем машины, не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП водитель и мужчина, находившийся в салоне «УАЗа», были доставлены в больницу. Впоследствии пассажир от полученных травм скончался.

На месте ДТП работали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики.

- В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU