Смертельный съезд в кювет: в Ярославской области «УАЗ» попал в ДТП
В выходные в Ярославской области случилось несколько дорожно-транспортных аварий с пострадавшими. Так, около 17 часов 30 минут в поселке Поречье-Рыбное Ростовского района в аварию попал «УАЗ». По предварительной информации 67-летний мужчина, находившийся за рулем машины, не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет.
В результате ДТП водитель и мужчина, находившийся в салоне «УАЗа», были доставлены в больницу. Впоследствии пассажир от полученных травм скончался.
На месте ДТП работали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики.
- В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU