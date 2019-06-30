Серьезное ДТП в Ярославской области: иномарка вылетела в кювет, пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 20:10 2019-06-30T20:10:46+03:00

В Переславском районе иномарка улетела в кювет, трое пострадавших. Фото ГУ МЧС по ЯО

Авария произошла, вчера, 29 июня в восемь часов вечера

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Возле деревни Соловеново Переславского района на 16 километре окружной дороги 62-летний водитель автомобиля «Субару Форестер» нее справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

В ликвидации аварии от ГУ МЧС по Ярославской области принимали участие 3 спасателей и одна машина спецтехники. На место происшествия также работали ГИБДД и медики.

В результате ДТП пострадал сам водитель, 58-летний пассажир иномарки, а также 13-летняя девочка, также находившаяся в автомобиле.

Водитель и пассажир были госпитализированы. У девочки врачи диагностировали перелом носа, отправив ее на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU