Семья погибшего в Ярославской области 17-летнего байкера ищет очевидцев ДТП
Юноша погиб в ночной аварии в Ярославском районе
Родные погибшего в ДТП 17-летнего байкера ищут свидетелей ДТП. ВК/Регион-76
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По мнению близких, молодого человека сбила машина. По официальной версии, он не справился с управлением, упал с мотоцикла и врезался в отбойник.
Семья молодого человека, за три дня до гибели закончившего школу, ищет видео с регистраторов аварии, случившейся 25 июня текущего года в районе с 0 часов 12 минут до 0 часов 30 минут на трассе Москва-Холмогоры между Подвязным и Кузнечихой.
- Может, кто проезжал и видел момент аварии или как его подрезали, видел машину, которая его подрезала, помогите, пожалуйста, - обращаются к возможным свидетелям родные разбившегося мотоциклиста.
ИСТОЧНИК KP.RU