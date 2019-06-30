Семья погибшего в Ярославской области 17-летнего байкера ищет очевидцев ДТП

СЕГОДНЯ 19:17 2019-06-30T19:17:48+03:00

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По мнению близких, молодого человека сбила машина. По официальной версии, он не справился с управлением, упал с мотоцикла и врезался в отбойник.

Семья молодого человека, за три дня до гибели закончившего школу, ищет видео с регистраторов аварии, случившейся 25 июня текущего года в районе с 0 часов 12 минут до 0 часов 30 минут на трассе Москва-Холмогоры между Подвязным и Кузнечихой.

- Может, кто проезжал и видел момент аварии или как его подрезали, видел машину, которая его подрезала, помогите, пожалуйста, - обращаются к возможным свидетелям родные разбившегося мотоциклиста.

ИСТОЧНИК KP.RU