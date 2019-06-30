2019-06-30T15:26:52+03:00
Общество

В Ярославской области стрижей собирают коробками и пакетами

Птицы, залетевшие в дома к людям, не хотят на волю
Мария СОКОЛОВА
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В Переславле-Залесском стрижей, залетевших в дома, собирают коробками. ВК/Подслушано в ПереславлеВ Переславле-Залесском стрижей, залетевших в дома, собирают коробками. ВК/Подслушано в Переславле
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О проблеме с пернатыми в соцсетях рассказала жительница Переславля-Залесского Светлана Биткина.

- У кого еще есть проблема со стрижами? – обратилась она к пользователям. - В комнате нашли 16 штук, по этажам прошли, насобирали 53 штуки, собрали в пакет и выпустили утром с балкона, так сидят на руке, лететь не хотят. Сегодня в комнате 8 штук, по этажам опять куча ночует, завтра выпускать пойдем. И не боятся, и не пугаются, вот что очень странно, просто берешь и все. В том году один за все время залетел, так я по всей комнате за ним гонялась.

Ей вторит жительница Ростова Великого, рассказавшая, что вчера вечером, когда она выходила из дома, в подъезде нашла стрижа, лежавшего на полу.

- Посмотрела - вроде целый, без видимых повреждений, - пишет женщина. - Посадила на подоконник перед открытым окном в надежде, что улетит. Когда возвращалась назад, он уже опять лежал на полу. Взяла домой, посадила в коробку и стала изучать тему в интернете. Прочитала всего много, выяснила, что можно попробовать просто вынести на улицу, высоко поднять руку и может тогда птичка улетит. Не улетела, вцепилась намертво мне в руку и сидела. Пришлось оставить на ночь… Со второго раза мы с внуком благополучно его запустили, он быстро набрал высоту и улетел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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