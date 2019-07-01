Опасное соседство: в Ярославле руины сгоревшего дома угрожают воспитанникам детского сада

СЕГОДНЯ 07:42 2019-07-01T07:42:35+03:00

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24 июня здесь среди бела дня сгорел старый расселенный дом. К концу истекшей недели черную прокопченную домину разобрали, живописно развалив стены, перекрытия, окна и все, что от него осталось. Руины из бревен, досок, палок и тому подобного по непонятной причине оставили лежать на месте пожарища.

То, что опасное место от рядом расположенной прогулочной веранды детского сада №77 отделяет только забор, ответственных лиц не смутило. Как впрочем, и то, что руины сгоревшего дома никак не огорожены от тротуара, где ходят в том числе и дети.

ИСТОЧНИК KP.RU