Крестовую улицу в Рыбинске перекроют почти на 4 месяца

СЕГОДНЯ 13:26 2019-06-30T13:26:03+03:00

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На участке от Соборной площади до улицы Луначарского запланированы работы по полной замене асфальта на проезжей части, тротуарной плитке, опор освещения, люков, а также установке новых светофоров.

- На сегодняшний день завершена процедура определения подрядной организации. Выполнять ремонт Крестовой будет местная компания – «Рыбинское УМСР». На следующей неделе подпишут контракт с подрядчиком, после чего начнутся работы, – пояснил директор рыбинского МБУ «Управление городского хозяйства» Александр Ермилов. – Работы предстоят очень серьезные и сложные. На все время ремонта улица Крестовая на отрезке от Соборной площади до улицы Луначарского будет закрыта для движения общественного транспорта. Прорабатывается вопрос переноса маршрутов на дублирующие улицы – Герцена и Бульварную.

Срок окончания работ запланирован на 1 ноября. Главная магистраль Рыбинска станет двухполосной дорогой с карманами для парковки автомобилей с обеих сторон проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU