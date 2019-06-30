2019-06-30T13:26:03+03:00
Общество

Крестовую улицу в Рыбинске перекроют почти на 4 месяца

Масштабный ремонт центральной дороги города начнется 11 июля
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Центральная магистраль Рыбинска станет двухполосной дорогой. Фото администрация города РыбинскаЦентральная магистраль Рыбинска станет двухполосной дорогой. Фото администрация города Рыбинска
Изменить размер текста:

На участке от Соборной площади до улицы Луначарского запланированы работы по полной замене асфальта на проезжей части, тротуарной плитке, опор освещения, люков, а также установке новых светофоров.

- На сегодняшний день завершена процедура определения подрядной организации. Выполнять ремонт Крестовой будет местная компания – «Рыбинское УМСР». На следующей неделе подпишут контракт с подрядчиком, после чего начнутся работы, – пояснил директор рыбинского МБУ «Управление городского хозяйства» Александр Ермилов. – Работы предстоят очень серьезные и сложные. На все время ремонта улица Крестовая на отрезке от Соборной площади до улицы Луначарского будет закрыта для движения общественного транспорта. Прорабатывается вопрос переноса маршрутов на дублирующие улицы – Герцена и Бульварную.

Срок окончания работ запланирован на 1 ноября. Главная магистраль Рыбинска станет двухполосной дорогой с карманами для парковки автомобилей с обеих сторон проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области задержан отчим, совращавший 10-летнюю падчерицу
«Нехороший» поворот: в Ярославле дед на иномарке снес забор и врезался в чужой дом
В Ярославле выпустились курсанты высшего военного училища ПВО
В выходные в Ярославле потеплеет, но дожди идти не перестанут
В Рыбинске 30 июня и 3 июля будет ограничено движение
Снова мошенники в сети: житель Ярославля хотел получить бонусы от банка и лишился 50 тысяч рублей
Залез в подвал и накрылся досками: ярославские приставы нашли должника по алиментам и отправили его за решетку
Ярославец зарезал друга за мечту переспать с его бывшей женой
Хотел разбогатеть на 33 тысячи рублей, теперь заплатит 17 тысяч: в Ярославле осудили вымогателя
Провода на изоленте, крепления неправильные: в Ярославле на безопасность проверили батуты
В Ярославле не все остановочные павильоны являются лицом города
Ярославец одним ударом убил обидчика
Из Ярославля организованы дополнительные авиарейсы в Крым
Машина обняла столб: в Ленинградской области ярославец попал в страшное ДТП
В лесу под Ярославлем нашли тело 67-летнего мужчины
«Умник» из Ярославля в телепередаче выиграл поступление в МГИМО