2019-06-30T12:15:47+03:00
Общество

В Ярославской области задержан отчим, совращавший 10-летнюю падчерицу

На 44-летнего мужчину пожаловались родственники девочки
Мария СОКОЛОВА
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В Рыбинске задержан отчим, совращавший 10-летнюю падчерицу.В Рыбинске задержан отчим, совращавший 10-летнюю падчерицу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Неделю назад в следственный отдел по городу Рыбинску СУ СКР по Ярославской области поступил сигнал о неподобающем поведении 44-летнего местного жителя по отношению к 10-летней падчерице, когда мамы девочки отсутствовала дома.

- В отношении мужчины, 1975 года рождения, следственным отделом по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Он был задержан и по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается. Более подробная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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