«Нехороший» поворот: в Ярославле дед на иномарке снес забор и врезался в чужой дом

СЕГОДНЯ 10:45 2019-06-30T10:45:14+03:00

В Ярославле иномарка врезалась в частный жилой дом. Фото ГУ МЧС по ЯО

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ДТП случилось в частном секторе на улице Бахвалова, 76, расположенном на Красном Перекопе в Ярославле в 13 часов 30 минут.

Мужчина пенсионного возраста не справился с управлением автомобилем «Дэу Матиз» на повороте. В результате машина снесла забор и автомобиль врезался в частный жилой дом.

В машине помимо водителя, который отделался ушибами, находился 70-летний пассажир. Его отправили в больницу на «скорой» помощи. В соцсетях ярославцы утверждают, что этому дому не везет, так как здесь довольно часто случаются ДТП. «Нехороший» поворот способствует тому, что забор здесь сносят с завидным постоянством.

ИСТОЧНИК KP.RU