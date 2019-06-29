В Ярославле выпустились курсанты высшего военного училища ПВО

29 Июнь 18:51 2019-06-29T18:54:47+03:00

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В субботу, 29 июня, на Советской площади пятый курс ракетного училища попрощался с боевым знаменем. Курсанты получили дипломы, нагрудные знаки и свои первые лейтенантские погоны. Никакая погода не испортила настрой этих ребят. В этом году на площади присутствовало 467 офицеров. У них в руках были розы, а на лицах светились улыбки. Но все понимают, что это только начало.

ФОТО: Дарья Стратунова

– Офицерский корпус – это главная опора Вооруженных сил России. Нам вместе предстоит решать серьезные задачи, развивать наши Вооруженные силы, укреплять безопасность страны. Будьте достойны высокого звания российского офицера! – дал наставление заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов.

ФОТО: Дарья Стратунова

В завершение мероприятия выпускники прошли парадным маршем, а уже в понедельник они отправятся по распределению в самые разные уголки страны, чтобы исполнить свой долг.

ИСТОЧНИК KP.RU