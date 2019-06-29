2019-06-29T15:47:27+03:00
Общество

В выходные в Ярославле потеплеет, но дожди идти не перестанут

Ночью ртуть в термометре опустится до 5 градусов
Екатерина РЯБЦЕВА
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30 июля, в воскресенье, немного потеплеет, но по-прежнему будет пасмурно. Днем температура воздуха поднимется до 19 градусов, а ночью снова упадет до 5 градусов. В целом погода будет облачная с прояснениями. В дневное и вечернее время суток пойдет небольшой умеренный дождь. Подует западный и северо-западный ветер – 7-12 метров в секунду. Метеорологическая видимость во время осадков ухудшится, но в ясную погоду достигнет 9000 метров. Будьте осторожны на дорогах, а, выходя из дома, не забывайте про зонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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