В Рыбинске 30 июня и 3 июля будет ограничено движение
Это связано крестным ходом Казанской иконы Божией Матери
Власти города просят автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствамФото: Администрация Рыбинска
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30 июня крестный ход пройдет от Соборной площади и далее по Крестовой улице, проспекту Ленина, Солнечной улице, 9 Мая, 50 лет ВЛКСМ, 3-й Перекатной, Расторгуева, вновь по улице 50 лет ВЛКСМ, по Переборскому тракту до деревни Макарова.
Машина не смогут ездить там с 11.30 до 16 часов,
3 июля движение будет ограничено от храма Святителя Тихона Задонского, расположенного на улице Луговая и далее по улице Захарова, Куйбышева, Орджоникидзе, Ярославскому тракту, Ошуровской улице до Окружной дороги. Это продлится с 11 до 13 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU