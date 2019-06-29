Снова мошенники в сети: житель Ярославля хотел получить бонусы от банка и лишился 50 тысяч рублей
Полиция возбудила уголовное дело
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40-летний житель Фрунзенского района обратился в полицию. Мужчина рассказал, что с его банковской карты кто-то списал более 50 тысяч рублей.
Выяснилось, что на личную почту потерпевшему пришло письмо с предложением поучаствовать в бонусной программе одного банка. Наивный ярославец заполнил анкету, зарегистрировался и указал код смс-сообщения, которое пришло ему на телефон. После этого сбережения пропали с карты.
Идет проверка.
– Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU