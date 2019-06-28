2019-06-28T20:13:05+03:00
Происшествия

Хотел разбогатеть на 33 тысячи рублей, теперь заплатит 17 тысяч: в Ярославле осудили вымогателя

Приговор Фрунзенского районного суда не стали даже обжаловать
Мария СОКОЛОВА
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Ярославец вымогал деньги с автовладельцев, расклеев на машинах листовки.Ярославец вымогал деньги с автовладельцев, расклеев на машинах листовки.Фото: Евгения ГУСЕВА
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23-летний житель Ярославля обвинялся в совершении 11 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.163 УК РФ (вымогательство).

Следствием установлено, что злоумышленник в феврале 2019 года положил на лобовые стекла 11 автомобилей, стоявших припаркованными на разных улицах города, листы бумаги с текстом: «застрахуй свой автомобиль от кирпича и монтировки пополни webmoney кошелек на 3000 рублей через любой терминал (указал номер кошелька, номер телефона), ремонт автомобиля стоит в разы дороже».

Потерпевшие восприняли угрозу повреждения принадлежащих им легковушек реально и обратились в полицию.

Подозреваемый признал свою вину полностью. Судом было принято решение о прекращении уголовного дела в его отношении в связи с заглаживанием причиненного преступлениями вреда. Также злоумышленнику был назначен штраф в размере 17000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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