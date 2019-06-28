Провода на изоленте, крепления неправильные: в Ярославле на безопасность проверили батуты

СЕГОДНЯ 19:37 2019-06-28T19:37:56+03:00

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Совет отцов Ярославля, представители технадзора и аппарата Уполномоченного по правам ребенка проверили безопасность батутов на территории города. Они проинспектировали аттракционы на проспекте Фрунзе, на территории супермаркета «Лента» и на улице Доронина. В ходе рейда проверяющие изучили техническое состояние инвентаря. - Мы не понимаем, из чего изготовлены эти батуты, и насколько они безопасны для детей, потому что технической документации нам не предоставили. По итогам сегодняшней проверки будут направлены необходимые документы в администрацию центра, где стоят эти аттракционы, и в правоохранительные органы, - рассказал председатель Совета отцов Алексей Таганов. - Во-первых, батуты закреплены с нарушениями, не до конца. Вы видели сами, что крепления установлены неправильно, - добавил представитель Совета отцов Андрей Щенников. - Во-вторых, с нарушениями сделана электрика - проходит прямо по улице, нет щитка, провода замотаны изолентой, все это в открытом доступе. Не дай бог попадет вода, и может быть несчастный случай. Эта проверка в Ярославле не первая. В начале недели комиссия уже проверила аттракционы в Дзержинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU