Ярославец одним ударом убил обидчика
Удар он совершил ножом в грудь
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47-летний ярославец услышал приговор суда за преступление, которое совершил в начале года. Мужчина признан виновным в убийстве.
Трагедия произошла в одной из квартир во Фрунзенском районе. Ярославец выпивал со своим знакомым у себя дома, когда между ними вспыхнула ссора. Хозяин квартиры нанес всего один удар ножом в грудь обидчика, и сразу сразил его наповал.
Ближайшие шесть с половиной лет мужчина проведет в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу еще не вступил
ИСТОЧНИК KP.RU