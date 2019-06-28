Ярославец одним ударом убил обидчика

СЕГОДНЯ 18:05 2019-06-28T18:05:03+03:00

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47-летний ярославец услышал приговор суда за преступление, которое совершил в начале года. Мужчина признан виновным в убийстве.

Трагедия произошла в одной из квартир во Фрунзенском районе. Ярославец выпивал со своим знакомым у себя дома, когда между ними вспыхнула ссора. Хозяин квартиры нанес всего один удар ножом в грудь обидчика, и сразу сразил его наповал.

Ближайшие шесть с половиной лет мужчина проведет в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу еще не вступил

ИСТОЧНИК KP.RU