СЕГОДНЯ 17:52 2019-06-28T17:52:26+03:00

Летать в Симферополь и обратно можно будет по субботам и воскресеньям

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Из Ярославля организованы дополнительные авиарейсы в Крым. Аэропорт Туношна совместно с авиакомпанией «Rusline» С 13 июля запускает перелет по маршруту Симферополь –Ярославль-Симферополь по субботам. До этого, со 2 июня, были только воскресные рейсы.

– Увеличение частоты полетов в Крым обусловлено высоким спросом, – пояснил генеральный директор ярославского аэропорта Евгений Садилов.

По информации «Туношны», в первые две недели после открытия продажи билетов было выкуплено более 70% их количества. Напомним, авиаперевозки осуществляются на 50-местном лайнере CRJ-200. Цена билета с ручной кладью без багажа в одну сторону составляет 5640 рублей.

Кроме Симферополя этим летом самолеты из Туношна летают в Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Краснодар.

ИСТОЧНИК KP.RU