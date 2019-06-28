Машина обняла столб: в Ленинградской области ярославец попал в страшное ДТП

СЕГОДНЯ 16:30 2019-06-28T16:32:09+03:00

Машина с ярославскими номерами влетела в опору фонарного столба с такой силой, что груда металла «обняла» столб. Фото: «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург|Питер Онлайн|СПб»/ vk.com

Водитель и две пассажирки автомобиля госпитализированы в тяжелом состоянии

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В Ленинградской области 28 июня около четырех часов утра на 28 километре трассы «Кола» Всеволожского района автомобиль под управлением 27-летнего ярославца попал в жуткую аварию. Машина с ярославскими номерами влетела в опору фонарного столба с такой силой, что груда металла «обняла» столб.

- В результате аварии госпитализированы водитель автомобиля, а также 21-летняя и 49-летняя пассажирки, - прокомментировали в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. – У всех пострадавших различные уровни тяжести ранений. Женщины находятся в тяжелом состоянии.

Причины, по которым водитель съехал с дорожного полотна, пока не установлены. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа УМВД РФ по Всеволожскому району и наряд авто-патруля второго отдельного батальона управления ГИБДД. Устанавливаются все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU