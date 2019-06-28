В лесу под Ярославлем нашли тело 67-летнего мужчины
Следователи выясняют обстоятельства смерти
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В Ярославской области поиски пропавшего пенсионера окончились трагедией. Тело мужчины обнаружили в лесополосе.67-летний мужчина уехал из дома на стареньком велосипеде, взяв с собой ведерко – видимо, собирался по грибы…
Мужчину нашли в двух километрах от поселка Борок Некоузского района. Тело направлено в бюро суд-мед экспертизы. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, опрашивают очевидцев.
Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено
ИСТОЧНИК KP.RU