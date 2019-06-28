«Умник» из Ярославля в телепередаче выиграл поступление в МГИМО

СЕГОДНЯ 16:11 2019-06-28T16:11:37+03:00

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Юный ярославец Алексей Леонтьев из школы № 49 стал одним из 12 победителей телеолимпиады «Умники и умницы». Школьник ответил на вопросы о театре и политике, заняв «желтую дорожку». У подростка был только один шанс на ошибку, но Алексей ответил безошибочно.

Ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов прямо во время эфира подписал приказ о зачислении Алексея Леонтьева и остальных победителей в престижный ВУЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU