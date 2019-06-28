В Рыбинске женщина попала под грузовик

СЕГОДНЯ 16:08 2019-06-28T16:08:34+03:00

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В Рыбинке 27 июня в 12 часов 20 минут на улице 50 ЛЕТ ВЛКСМ 63-летняя женщина попала под колеса грузовика. «МАЗ» выезжал из двора задом. Видимо, водитель не заметил пешехода.

- В результате ДТП женщину госпитализировали с травмами, - сообщили в ГИБДД по Ярославской области. В Госавтоинспекции также напомнили, что движение транспорта задним ходом разрешается тогда, когда маневр безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу автомобилям и пешеходам, движущимся по ней, при съезде - пешеходам и велосипедистам, которым он пересекает движение.

ИСТОЧНИК KP.RU