2019-06-28T15:34:36+03:00
Здоровье

В Ярославской областной детской больнице начали тестировать экзоскелет

Уникальный аппарат предназначен для пациентов с тяжелыми неврологическими заболеваниями
Вероника ЧИГИЛЕЙЧИК
Поделиться:
В Ярославской областной детской больнице начали тестировать экзоскелет.В Ярославской областной детской больнице начали тестировать экзоскелет.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Роботизированный костюм «ЭкзоАтлет» проходит тестирование в отделении патологии речи и нейрореабилитации областной детской клинической больницы. Аппарат предназначен для обучения или облегчения ходьбы больных с параплегией периферического или центрального генеза, ДЦП.

В разработке экзоскелета участвовало отделение патологии речи и нейрореабилитации совместно с Московским научно-практическим центром детской психоневрологии, Научно-исследовательским институтом неотложной детской хирургии и травматологии и Санкт-Петербургским НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России. – Вместе с главным врачом мы посмотрели отделение реабилитации, в котором, к сожалению, не хватает места. После ремонта неврологического корпуса должно освободиться помещение почти в 100 квадратных метров. Это позволит создать современный зал для занятий лечебной физкультурой и массажа. Благодаря дополнительным площадям мы сможем увеличить количество детей, прошедших курс реабилитации, – рассказал член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Каграманян. После тестирования врачи оценят эффективность экзоскелета. При положительных результатах попечительский совет «Десятилетие детства» будет решать вопрос о приобретении роботизированного костюма для областной детской больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Машина обняла столб: в Ленинградской области ярославец попал в страшное ДТП
В лесу под Ярославлем нашли тело 67-летнего мужчины
«Умник» из Ярославля в телепередаче выиграл поступление в МГИМО
В Рыбинске женщина попала под грузовик
Для Ярославля разработают концепцию цветочного оформления
В Ярославском магазине нашли девять килограммов опасного мяса
Кадрами с выступлением группы «Artik & Asti» ярославцы делились в соцсетях
Ярославского врача-депутата удивила акция «Скажи врачу спасибо»
Депутаты признали неудовлетворительной работу главы Переславля-Залесского
Спортсменка из Ярославля завоевала золото на чемпионате Европы по плаванию в ластах
В Ярославле похолодало до 7 градусов, но синоптики обещают скорое потепление
В Ярославской области осудили мужчину, который стрелял в шалаш, где сидели раздражающие его дети
В Ярославле изменится расписание автобуса №19К
В Ярославле задержали мужчину, прописавшего у себя 10 мигрантов
В Ярославской области задержали молодого наркодилера со 115 граммами соли
В Ярославле с начала года зафиксировано 184 аварии с участием животных
В Ярославле прошло празднование национального Дня молодежи
В Ярославле открылся туристический маршрут «Сады и парки Ярославской земли»
В Рыбинске к началу нового учебного года отремонтируют школу №6
В семи километрах от Рыбинска приступили к строительству нового кладбища
В Ярославской области мужчина ограбил аптеку ради 21 бутылки боярышника
Пакеты, пластик и бумага: после вмешательства ярославской прокуратуры Смоленский бор стал чистым