В Ярославской областной детской больнице начали тестировать экзоскелет

СЕГОДНЯ 15:34 2019-06-28T15:34:36+03:00

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Роботизированный костюм «ЭкзоАтлет» проходит тестирование в отделении патологии речи и нейрореабилитации областной детской клинической больницы. Аппарат предназначен для обучения или облегчения ходьбы больных с параплегией периферического или центрального генеза, ДЦП.

В разработке экзоскелета участвовало отделение патологии речи и нейрореабилитации совместно с Московским научно-практическим центром детской психоневрологии, Научно-исследовательским институтом неотложной детской хирургии и травматологии и Санкт-Петербургским НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России. – Вместе с главным врачом мы посмотрели отделение реабилитации, в котором, к сожалению, не хватает места. После ремонта неврологического корпуса должно освободиться помещение почти в 100 квадратных метров. Это позволит создать современный зал для занятий лечебной физкультурой и массажа. Благодаря дополнительным площадям мы сможем увеличить количество детей, прошедших курс реабилитации, – рассказал член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Каграманян. После тестирования врачи оценят эффективность экзоскелета. При положительных результатах попечительский совет «Десятилетие детства» будет решать вопрос о приобретении роботизированного костюма для областной детской больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU