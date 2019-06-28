2019-06-28T15:22:36+03:00
Общество

Для Ярославля разработают концепцию цветочного оформления

Рассмотреть ее планируют на Градостроительном совете
Вероника Чигилейчик
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Для Ярославля разработают концепцию цветочного оформления.Для Ярославля разработают концепцию цветочного оформления.Фото: Екатерина РЯБЦЕВА
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На заседании рабочей группы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства депутаты приняли решение разработать концепцию по цветочному оформлению центральной части города и «спальных» районов.

- Специалисты «Горзеленхозстроя» обладают профильным образованием и имеют комплексные знания о городском благоустройстве. Декоративное оформление, особенно в зоне ЮНЕСКО, должно учитывать особенности архитектуры, культуры и истории Ярославля, - отметила директор муниципального бюджетного учреждения «Горзеленхозстрой» города Ярославля Вера Кореневская.

Рассмотреть вопрос о концепции хотят на Градостроительном совете. Напоминаем, что одни из примеров непродуманного цветочного оформления стали клумбы в форме безруких женщин на Волковской площади. Многие ярославцы назвали это откровенной безвкусицей. В итоге статуи убрали, на клумбе от них остались только цветочные конусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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